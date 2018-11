¡Alerta en el United! Rashford amenaza con marcharse al Real Madrid

El delantero inglés Marcus Rashford coquetea con el Real Madrid debido a su delicada situación que vive en el Manchester United.

Según publicó este viernes Mirror y The Sun en sus respectivas portadas, el agente del futbolista amenaza con llevarlo al conjunto merengue si en el United no lo toman como titular indiscutible.

La prensa inglesa añade que Gareth Southgate le ha advertido a Rashford que si no es constante en su equipo tiene pocas opciones para no ser tomado en cuenta en la selección inglesa en la Final Four de la Nations League en junio.

Por otro lado el United sabe que el representante del delantero ha mantenido contactos con el Real Madrid y piensan en renovar a Rashford, que termina su contrato en año y medio.

El joven atacante no quiere salir del United y el equipo tampoco quiere se vaya, pero tendrán que sentarse y llegar a un acuerdo para que el futbolista pueda gozar de más minutos, ya que Mourinho lo utiliza más de suplente o como de primer cambio.

En caso de un interés del Real Madrid sobre Rashford deberán pagar alrededor de 56 millones de euros.