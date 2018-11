Messi, Coutinho y Luis Suárez ya saben dónde jugará Neymar en 2019

Neymar Junior y su posible salida del PSG acapara todas las portadas de los diarios. El brasileño busca salir del cuadro francés para por fin ganar el Balón de Oro.

Te puede interesar: ¡Insólito! Lionel Messi no podrá ver la final de Copa Libertadores River-Boca



En los últimos días se habló de un posible regreso del brasileño a Barca donde formó parte de uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol junto a Lionel Messi y Luis Suárez.



Pero no será así. Neymar no volverá a vestir la camiseta del Barcelona según informa Don Balón.



Los jugadores del Barca se siente traicionados por la forma en que se fue del equipo y su amigo Messi no quiere que Neymar le llegue a eclipsar.



Por lo tanto, Neymar debe buscar otras alternativas, que le sobran ya que Real Madrid y varios equipos de la Premier League han mostrado el interés por él.