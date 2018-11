Jonathan Rougier renovó contrato con Motagua hasta el 2022

Una novedad se ha dado en Motagua y es que a días para terminar el certamen de apertura, su directiva ya hizo movimientos en torno al plantel, específicamente la renovación de contrato de un jugador.

Y es que el conjunto azul ha extendido el contrato a Jonathan Rougier hasta el 2022, así lo ha confirmado el propio jugador a quien se le vencía contrato en el venidero mes de diciembre.



“Ya firmamos una renovación con el equipo y en ese aspecto estoy contento. Ya hemos firmado y es hasta julio de 2022, Dios quiera y lo permita cumplir todo el tiempo, desde que llegué me he sentido contento y me han tratado muy bien”, comenzó diciendo el argentino



Al preguntarle sobre la posibilidad de salir al extranjero, en caso de llegar una oferta, afirmó: “Tal vez puede salir algo que nos beneficie a todos, al club y a mí pero veremos. Acá estamos y seguiremos si Dios quiere, siempre que haya una oportunidad de mejorar para todos sin duda que habrá que verlo”



Eso sí, Rougier dejó en claro que ya varios clubes tocaban sus puertas. “Y sí, pero siempre la prioridad la ha tenido Motagua y acá estoy muy contento. El club me ha brindado todo y yo me he brindado, mientras ellos quieran que esté acá, yo estare. No he mirado con otros ojos a otro lado porque Motagua me ha dado mucho”, terminó diciendo.



Con esto, la posibilidades de jugar para Harold Fonseca se acortan aún más aunque al portero se le vence contrato en el mes de junio del 2019.