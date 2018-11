Sergio Ramos tras la derrota: "Cuando no igualamos al rival en intensidad y ganas nos volvemos en un equipo vulgar"

Real Madrid salió goleado de Ipurúa 3-0. El Eibar se dio un paseo con el equipo blanco y esto generó muchas criticas.

Te puede interesar: Solari: "El Eibar le metió dos cojones y nosotros no estuvimos a la altura"



El capitán, Sergio Ramos, salió a dar la cara tras la derrota y fue muy critico con la situación que vive el conjunto merengue.



"Cuando no igualamos al rival en intensidad y ganas nos volvemos en un equipo vulgar", comenzó diciendo Ramos en una entrevista con El Chiringuito.



Ramos también asegura que la mala situación del Real Madrid no pasa por un problema físico sino de actitud.



"No estamos para hacer valoraciones nivel físico. Yo creo que físicamente no andamos mal, creo que es más falta de actitud de los jugadores", expresó.



En a como reponerse de está adversa situación Ramos respondió: "Somos los responsables de este resultado. Ganas de levantarnos mañana para cambiar esto. Teníamos oportunidad buena de reducir, pero seguiremos luchando".



El futbolista habló también acerca del caso doping y las informaciones que dio a conocer Football Leaks.



"Es un tema difícil, complicado. El que ha hecho ese tipo de acusación tengo que salir con mi equipo legal. Mi club y la UEFA ha hablado, en mi carrera profesional nunca he incumplido ninguna norma", cerró.