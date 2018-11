Carlos Tévez: "No estamos en condiciones de jugar. Nos están obligando"

Los jugadores referentes de Boca Juniors Carlos Tévez y Fernando Gago han salido a dar la cara en el Monumental luego de las agresiones de la afición de River donde les destruyeron el autobús y tres futbolistas quedaron lesionados, entre ellos su capitán Pablo Pérez.

Tévez y Gago aseguran que no están en condiciones de jugar, pero aceptarán la decisión que tome de Conmebol, que de momento es jugar a las 4:15 PM, hora de Honduras.

"Primero quiero decirle a nuestras familias que estamos bien, la mayoría, hay tres o cuatro jugadores que tienen lesiones leves", inició diciendo y agregó: "Estamos incomunicados en el vestuario. Se hace muy difícil con todo esto hablar con nuestras familias".

Luego disparó: "No estamos en situaciones de jugar. No están obligando. Pablo Pérez tiene un parche, otro compañero también, Nos están obligando a jugar el partido".

"Entiendo que los médicos tienen mucha presión, pero creo tiene que hacer bien su trabajo".





Además el artillero se quejó de que jugadores de River Plate no se acercaran a preguntar por la salud de ellos, esto recordando a lo que dijeron en 2015 cuando fueron atacados por gas pimienta también en Copa Libertadores y no pudieron disputar el segundo tiempo.



"A mí me tocó vivir el episodio de la Bombonera por la tele y escuché que los de River reclamaban por quénadie se había acercado", empezó. Y mirándolo a Gago, agregó: "Hoy no vinieron, ¿no? Y tampoco llamaron ni nada..."

Luego cerró: "No están dadas las condiciones para jugar el partido. Hay que reconocer que nos equivocamos. Queremos jugar un partido cuando no están dadas las condiciones. Los presidentes de la Conmebol, de la FIFA, la quieren jugar, pero no están dadas las condiciones".