Piden dos años de castigo para River Plate en competencias internacionales

En el mundo del fútbol están muy indignados por lo ocurrido este sábado en el estadio Monumental, donde los jugadores de Boca Juniors fueron agredidos por los hinchas de River Plate cuando iban en el bus.

El presidente de Gremio, Romildo Bolzan, ha atacado duramente al conjunto Millonario, tal como lo hizo cuando los eliminaron en semifinales de esta Copa Libertadores 2018.

"Lo que pasó este sábado y aquí en Porto Alegre daría al menos para un par de años de castigo para River en competiciones internacionales. Pero por desgracia no se toma en serio", declaró el presidente del club brasileño, atacando a la vez a la Conmebol por sus decisiones.

En semis, el Gremio reclamó los puntos debido a que Marcelo Gallardo no cumplió con su castigo de no poder tener contacto con sus jugadores durante el compromiso. El DT de River bajó al vestuario y no respetó su sanción.

"Está sucediendo lo mismo que ocurrió aquí en Porto Alegre. Los hinchas de River y el club han perdido el crédito", remarcó.

Y al final le pegó durísimo al organizador del fútbol sudamericano: "La Conmebol, que se suponía que organizaba el campeonato, terminó desorganizando la competencia", cerró Bolzan.

Boca Juniors y River Plate se medirán hoy a las 2:00 de la tarde de Honduras, aunque existe una posibilidad de que el partido no se juegue, pues en el club Xeneize consideran que no se debe jugar y analizan protestar.