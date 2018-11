Hazard sorprende: ''Si no renuevo con el Chelsea un traspaso es posible''

El atacante Eden Hazard es uno de los nombres que sigue sonando para recalar al Real Madrid y este domingo fue consultado por Canal+Francia si existe la posibilidad de dejar el Chelsea.

Hazard: ''El Real Madrid es mi sueño desde que era un niño''.

El extremo diestro aseguró que de no renovar con los 'blues' podría existir una chance para jugar de blanco.

''En enero seguiré teniendo un año de contrato. Pero si no renuevo, un traspaso es posible'', explicó el también capitán de la selección de Bélgica.

''El próximo verano es una posibilidad, pero también lo sería que pasara el resto de mi carrera deportiva en el Chelsea'', añadió.

Asimismo aclaró que no dejará el Chelsea durante el mercado de enero. ''No me veo dejando el Chelsea en enero. No le haría eso ni al club ni a los aficionados''.

Por último Hazard confesó que ha tenido pláticas con el PSG. ''He tenido contactos con el PSG, pero no me atrae. Siempre he dicho que si vuelvo a la Ligue 1 será para ir al Lille''.