Diego Maradona señala al culpable de la violencia en el Clásico River-Boca de Libertadores

Tanta expectativa ha generado el partido de la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors y aún no se sabe cuándo se jugará el partido de vuelta.

Debido a los actos de violencia en contra de los jugadores de Boca Juniors el la gran final de vuelta fue suspendida y el argentino Diego Maradona no se quedó callado.

El argentino que dirige a Dorados de Sinaloa en el Ascenso MX menicionó que la culpa de que se hallan registrado los vergonzosos actos de violencia es del presidente Mauricio Macri.

LO MÁS VISTO:

"Lo de mi país es lamentable porque no tenemos respeto por nada, está todo desorbitado", comenzó lamentándose Maradona sobre lo ocurrido.

Además Diego agregó: "En la Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que soy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un desastre".

Diego Maradona culpa a Mauricio Macri

En cuanto al señalamiento de Maradona, el 'pelusa' ve como responsable al presidente de la Argentina y argumenta que su mandato es "el peor de todos los tiempos".

El presidente engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y estamos peor que tiempo atrás", mencionó Diego en contra de Macri.

DEBES VER: 11 IDEAL: El hondureño Michaell Chirinos entre los mejores jugadores en la jornada 17 de la Liga MX

Además el técnico argentino arremetió diciendo: "La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos en Argentina. No hay seguridad, hay robos por todos lados, la gente no come. Ese es el cambio que votó la gente".