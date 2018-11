El PSG se juega la vida en Champions League contra el Liverpool

Todo o nada: el París Saint-Germain debe demostrar que puede por fin rivalizar con un grande de Europa el miércoles contra el Liverpool en Liga de Campeones, bajo el riesgo de una eliminación catastrófica para el club francés, ya agitado por las revelaciones de 'Football Leaks'.

El conjunto inglés y el Nápoles, que lideran la llave C con seis puntos, pasarán a octavos de final si ganan en sus enfrentamientos contra el PSG y el Estrella Roja de Belgrado respectivamente.



Este escenario sería una catástrofe para los propietarios cataríes del PSG, que desembolsaron más de 400 millones de euros para contratar al prodigio francés Kylian Mbappé y a la estrella brasileña Neymar en verano de 2017. En caso contrario, la victoria sobre los subcampeones de Europa abriría su camino a la siguiente ronda.



Presentes en el entrenamiento de este martes, las dos estrellas del conjunto francés Kylian Mbappé (contusión en el hombro) y Neymar estarán en el Parque de los Príncipes, anunció su entrenador, Thomas Tuchel, la víspera del partido.



"Han realizado un entrenamiento completo hoy y ayer. No hay problema para que sean titulares mañana. No hay riesgo", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa.



Es sobre todo Neymar quien generaba más preocupación tras su elongación en los aductores, pero su padre fue tranquilizador frente a la prensa brasileña: "No tiene nada grave, jugará el miércoles".