Maradona explota y llama 'hijo de pu**' al presidente de la Conmebol

El astro argentino Diego Armando Maradona criticó con severidad a los dirigentes de la Conmebol por haber decidido que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se juegue el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

"Quiero decirle a Alejandro Domínguez (Presidente de la Conmebol) qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarlos a Madrid. ¿Qué? ¿Somos todos MauricioMacri (Presidente de Argentina)? Pero hijo de pu**, pon seguridad y hazlo en cancha de Vélez", arremetió Maradona en declaraciones a Radio La Red.

''Ustedes son la lacra del fútbol'', añadió el argentino luego del triunfo de Dorados sobre Atlético San Luis (1-0) en la final de ida del Ascenso mexicano.

''¿Sabés lo que cuesta eso (llevar la final a España)? Después dicen que no hay plata para pagarle a (Gerardo) Martino, que no le pagaron a (Edgardo) Bauza", criticó.

Maradona remató al cuestionar la capacidad de los dirigentes del fútbol sudamericano, especialmente la del presidente de Conmebol Alejandro Domínguez y la de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

"No están capacitados para el cargo. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol mundial. No me digas que el 'Chiqui Tapia', que tiene mas papada que el gordo (Jorge) Porcel, va a hablar del fútbol", sentenció.