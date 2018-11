La viral queja de una aficionada de River: "Vendieron mi sueño a Europa"

La decisión de la Conmebol de cambiar de escenario la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors afectó a muchos aficionados del equipo Millonario.

Este es el caso de @Charlimelina una aficionada de River que se ha vuelto viral tras colcar un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocerse que la final se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.



"Eras el pase a un sueño, te vi campeón de América en la cancha pero verte campeón enfrentando a tu eterno rival era único en la historia, estuve 10 horas antes del horario, me senté, cante, me comporté y disfruté como miles, hoy no vales nada, hoy vendieron mi sueño a Europa".





Esas fueron las palabras que escribió la hincha junto al boleto que le daba acceso a la final de vuelta en el Monumental.