Del Bosque : "No entiendo que Messi no esté en los finalistas del Balón de Oro"

El extécnico de la selección de España y Campeón del Mundo, Vicente del Bosque, cuestiono la ausencia del argentino Lionel Messi en la lista final para contender por el ‘Balón de oro’ este año.

En una entevista brindaba a un medio español el estratega se refirió al tema “Soy un descreído del Balón de Oro. Me extraña mucho que no esté Messi entre los tres finalistas al Balón de Oro. Me extraña tanto que no lo puedo llegar a entender", dijo el también ex entrenador del Real Madrid en una entrevista con el programa ‘El Larguero’.

Del Bosque recordó que cuando España ganó dos Eurocopas y el Mundial, los títulos consecutivos no tuvieron la importancia que parece que sí tienen ahora, haciendo alusión a que debido a que Messi no tuvo una buena Copa del Mundo con Argentina en Rusia, fue descartado, pese a ser Campeón de Liga y Copa en La Liga y ser el máximo goleador de Europa.

“Me parece que pierde todo valor si no está él (Messi) liderando a los mejores jugadores del mundo. Es, cuanto menos, un poco extraño”, comento .

El estratega habló también de varios temas, entre otros, sobre la gestión de Luis Enrique en la selección española, que tuvo un gran arranque, pero después llegaron varios resultados adversos. “Estamos en buenas manos con Luis Enrique, seguro. Con la destitución de Lopetegui no salió ganando nadie. La oportunidad de ir al Real Madrid es la leche” cerró el español.