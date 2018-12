La razón por la que Cristiano Ronaldo no asistirá a la gala del Balón de Oro 2018

Este lunes 3 de diciembre se conocerá al ganador del Balón de Oro 2018 y según informó Sky Sports, el delantero Cristiano Ronaldo tiene decidido no asistir a la gala.

Filtran al verdadero ganador del Balón de Oro 2018

El astro portugués conoce que su excompañero Luka Modric tiene mayores probabilidades de ganar dicho galardón por lo que será la gran ausencia en el Grand Palais de París.

Cabe recordar que Cristiano no asistió para la gala del premio The Best de la FIFA, que ganó Modric el pasado mes de septiembre.

Cristiano es junto con el argentino Lionel Messi los futbolistas con más Balones de Oro (cinco cada uno) y Modric estaría a punto de terminar con ese imperio donde ambos futbolistas lo ganaban cada año desde el 2008.

Además el luso ha sido el último en ganar el Balón de Oro y lo hizo el año pasado cuando levantó dicho premio en la Torre Eiffel de París.