James Rodríguez avisa al Bayern: ''Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré''

El mediocampista James Rodríguez volvió a referirse a su futuro y no descarta marcharse del Bayern Múnich cuando finalice su cesión el próximo mes de junio.

La ficha del colombiano pertenece al Real Madrid y de no contar con minutos tomaría la decisión de dejar el conjunto bávaro.

''La situación en comparación con el año pasado es, por supuesto, completamente diferente. Con el nuevo cuerpo técnico ya no juego tanto'', reconoció el jugador.

''No puedo prometer nada. Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré. Me gustaría quedarme, porque siento el amor de los fanáticos, tanto aquí como en toda la familia del Bayern'', dijo el cafetero.

Sin embargo, en caso de salir no sería tan fácil ya que el Bayern aseguró una opción de compra unilateral que puede ejercer a finales de temporada, independientemente de lo que quieran el Real Madrid o el propio jugador.