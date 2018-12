Futbolista gana el premio al goleador más joven, pero sorprende con otra edad

Una nueva polémica surge en la liga india con la falsificación de documentos de algunos futbolistas.

Este nuevo caso tiene nombre y apellido: Gaurav Mukhi. El jugador del Jamshedpur recibió el premio al ''Goleador más joven de la Superliga India'', pero resulta que tiene otra edad.

''¿Cómo era posible que un jugador de tan solo 18 años tuviera el aspecto que presentaba Mukhi?'', era una de las miles de preguntas que se hacian en redes sociales luego de conocer que este delantero fue galardonado con importante premio en su país, pero su apariencia representaba otra.

Los comentarios tomaron fuerza y fue cuando comenzaron las respectivas investigaciones donde constataron que Mukhi en realidad no tiene 18 años sino 26.

''El jugador fue hallado culpable sobre la base de la evidencia presentada por él, sus admisiones y las declaraciones del Gerente de la academia AIFF U-16 en 2015. La realidad es bien clara: Gaurav Mukhi no tiene los 18 años que afirma su ficha futbolística, sino que en realidad tiene 26 años'', anunció el AIFF (rector del fútbol indio).

Por su parte Mucki aseguró que fue presionado a firmar un documento para poder disputar un torneo.

''No tenía ni idea de lo que estaba firmando. Sólo me dijeron que era un documento para poder jugar el torneo, y que si no lo firmaba no jugaría'', confesó el delantero.

La sanción para el futbolista será de 6 meses sin pisar los terrenos de juego, aunque se desconoce si en realidad Mukhi no sabía sobre la información de dicho documento, que lo inscribía como menor de edad.