Se filtra conversación de la presunta violación de Cristiano Ronaldo

Un nuevo giro ha dado el escándalo donde se involucra de presunta violación al futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, según una nueva publicación del diario alemán Der Spiegel donde narra una conversación del implicado

Der Spiegel' revela que Cristiano Ronaldo hizo una confesión en la que habla de la supuesta violación de futbolista a la estadounidense Kathryn Mayorga y deja entrever que es cierta, algo que ha negado rotundamente en público.

Leer. ASÍ FUE LA CONFESIÓN DE CRISTIANO RONALDO

"Me dijo que no, pero luego me agarró el pene" o "No utilizamos lubricante, usé mi saliva" dan idea de los términos de la declaración de CR7 en 2009, que ahora se pueden volver en su contra puesto que Mayorga se ha encargado de poner los documentos en manos del Tribunal de Las Vegas competente en este escabroso asunto.

En el documento, donde Cristinano Ronaldo aparece citado como Señor X, se testimonian cómo acontecieron los hechos: "Ella dijo que no quería, pero se puso a mi disposición. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Ella me dijo: 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste. Y yo me disculpé despúes". De esta manera, se confirma que la relación sexual entre ambos existió y que Mayorga habría mostrado en varias ocasiones su hipotético rechazo.

Ahora, Cristiano Ronaldo está a la espera y concentrado en el fútbol pero tendrá que ser la Justicia la que hable y se encargue de demostrar si esas palabras salieron o no del futbolista.