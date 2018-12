Griezmann sorprende y llega al Bernabéu con la camisa de Boca Juniors

La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate paralizó al mundo, y son varias las figuras mundiales que no han querido perderse el partido.

Al Santiago Bernabéu llegaron hinchas, famosos y hasta jugadores galácticos, como fue el caso de Antoine Griezmann.

El delantero del Atlético de Madrid se hizo presente en el estadio Bernabéu para ser testigo de la final de finales. Pero ojo, no solo se trata de una simple presencia, Griezmann no tuvo problemas en ponerse otra camisa que no es la del Atlético.

El delantero francés llegó con la camisa de Boca Juniors, la blanca, que es la de visita en la presente temporada.

Griezmann es el fan número uno de Boca y no lo escondió pese a jugar para el Atlético de Madrid.