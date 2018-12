OFICIAL: Pity Martínez anuncia que se va de River Plate al final del Mundial de Clubes

Luego de ganarle a Boca Juniors la final de Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, el mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez ha sorprendido al anunciar su salida de River Plate cuando finalice el Mundial de Clubes.

"No se qué decir. Un montón de cosas. Los voy a extrañar mucho. Los momentos más lindos los viví en este club. Es darle una alegría a la gente que llenó el estadio. Los recuerdos desde chicos, que la peleé. Mi familia en Mendoza, mis papás, mi hija. Voy a jugar el Mundial, pero el objetivo era éste. Quiero informarle a la gente que no voy a seguir. Es una decisión muy difícil. El camino sigue. Le di a la gente lo que se merece. La gente me esperó y es todo para ellos. Ahora, a festejar con los compañeros y la gente", anunció en medio del eufórico festejo en casa del Real Madrid.

De esta forma River Plate perderá a uno de sus héroes en esta final de Copa Libertadores, pues Pity además de ser clave en esta llave, anotó el 3-1 en el Bernabéu al minuto 120+1-.

Martínez tiene 25 años y no anunció el club en que jugará en el 2019.