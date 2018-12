Cristiano Ronaldo desafía a Messi a jugar en Italia: ''Acepta el reto''

El delantero portugués Cristiano Ronaldo confesó que no extraña enfrentar Messi y lo retó para que algún día pueda dejar el Barcelona y jugar en la liga italiana.

En una entrevista brindada para la Gazzetta dello Sport, el luso aseguró que le gustaría ver a Messi en la Serie A y lo señaló como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Preguntado sobre si echa de menos al argentino, Cristiano respondió de manera contundente que ''no... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España''.

Cristiano cree que ''tal vez él (Messi) me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz'', sentenció el atacante.