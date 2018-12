Beto Alonso: "Gallardo puede dirigir al Real Madrid tranquilamente"

Norberto Alonso, histórico jugador de River Plate, hizo varias declaraciones para el diario Olé de Argentina y se refirió al momento que vive el Real Madrid.

Te puede interesar: ¡Keylor Navas jugaría su último partido mañana con el Real Madrid!



"Real Madrid no pasa por su mejor momento, es la gran oportunidad (para ganarles el Mundial de Clubes), no hay que dejar pasar el chance", expresó Beto.



Además Alonso elogió a Marcelo Gallardo por su gran trabajo con River Plate y mandó un mensaje a los directivos del equipo merengue.



"Gallardo tranquilamente puede ser el técnico del Real Madrid", dijo en relación a sus cualidades que tiene el entrenador argentino.



También se refirió a la reciente consagración y las distintas alegrías que obtuvo el DT contra el Xeneize: "Boca no quiere enfrentarse al River de Gallardo".



La obtención de la Copa Libertadores de River sobre Boca para el Beto Alonso fue "el título más importante en toda la historia del equipo Millonario".