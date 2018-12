VIDEO: La viral reacción de Thierry Henry ante la falta de valores de su jugador

El Mónaco no pasa por su mejor momento en la temporada pero a pesar de eso su entrenador, Thierry Henry, mantiene la disciplina y valores sobre sus jugadores.

Previo al partido de Champions League que sostendrá su equipo contra el Borussia Dortmund, el jugador Löic Badiashile cometió una falta de respeto que no gustó mucho a Henry.



El futbolista no colocó la silla como la encontró y esto provocó la indignación de Henry que con un gesto hizo que diera la vuelta y la pusiera como debía.



Este momento se hizo viral gracias a los valores que demuestra el entrenador francés a sus jugadores del Mónaco.