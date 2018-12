La fortuna que pide el Chelsea al Real Madrid por Eden Hazard

El Real Madrid aún no ha encontrado en esta temporada a una figura como Cristiano Ronaldo, pero Florentino Pérez sabe que deberá fichar en enero si quiere que su equipo pueda pelear por los títulos.

Eden Hazard no es un nombre nuevo. El belga sin duda acabará en el Real Madrid tarde o temprano. Incluso ya se ha habla de lo que pide el club inglés.

Hazard, recientemente ha expresado su deseo de vestir la camisa blanca y según declaraciones todo es cuestión de tiempo.

"Mi familia está en Londres y voy a cumplir 28 años, no quiero lamentaciones al final de mi carrera. Es una decisión que tengo que tomar, no sé cuándo. Me conocéis, siempre me ha gustado el Madrid, incluso antes de que llegara Zidane. Veremos qué pasa. Como ya he dicho, voy a acabar este año con el Chelsea y todavía tengo otro año de contrato", destacó.

El Chelsea ha intentado renovarlo, no obstante, tal parece que el club londinense entiende que para mediados de 2019 será prácticamente imposible retener a Eden Hazard, sobre todo por sus últimas declaraciones.

Ahora bien, ya hay precio de salida por su traspaso. Y es que según el periodista Eduardo Inda de El Chiringuito, Chelsea le ha fijado 170 millones de euros al Madrid para dejarlo llevarse a Hazard. Incluso, el citado hombre de prensa apunta que la cifra no sería impedimento para que el ex Lille vaya al Santiago Bernabéu.

La gran pregunta es ahora: ¿Fichará el Madrid a Hazard en enero o hasta en junio del 2019? Con Florentino Pérez todo puede pasar.