Polémica: Marcelo revela que Isco despreció el gafete de capitán

Partido para el olvido entre el Real Madrid y el CSKA, donde los de Solari fueron goleados por 0-3 en el Bernabéu, en juego por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Luego del partido, salieron a la luz algunas polémicas, como la confesión de Marcelo, jugador de los blancos que subrayó que Isco rechazó el gafete de capitán.

El lateral brasileño reconoció en la zona mixta que al ser cambiado por Carvajal en el minuto 74, que intentó darle el brazalete a Isco pero este lo despreció para que se lo cediese al canterano. Por antigüedad en la plantilla la vitola de capitán correspondía al malagueño.

"He intentado dar el brazalete a Isco y me ha dicho que se lo tenia que dar a Carvajal, el por qué no lo sé", dijo Marcelo.

Las razones de Isco para declinar llevar el brazalete pueden estar relacionadas con el encontronazo que tuvo el ‘22’ con la afición tras desperdiciar una ocasión clara con 0-2 y recibir los pitos de un sector. “Qué queréis”, les dijo a algunos hinchas en un gesto desafiante que le costó la recriminación de la grada en los minutos posteriores cada vez que contactaba con el balón.

Marcelo también se refirió a esto que ocurrió con Isco, que recibió silbidos en el Bernabéu.

"No sólo para él la situación es difícil, la afición habla y está claro que tienes que cambiar algo, la afición tiene derecho de pitar cuando no está a gusto con alguien, a mí también me han pitado. Él está dolido como lo estoy yo, somos un equipo vamos a trabajar para que no pase más", aseguró el brasileño.

Y agregó: "No he viso su reacción (la de Isco), no creo que sea fruto de nada. Estamos aquí para jugar y dar lo máximo por este club. Tenemos que descansar y pensar en la próxima semana".