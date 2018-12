¡Otra vez! Peligra la participación de Gareth Bale en el Mundial Clubes tras una nueva lesión

Malas noticias para Gareth Bale y el Real Madrid. El delantero salió con un golpe en el tobillo derecho en el partido de Champions League contra el CSKA de Moscú y no disputará el partido de liga del sábado.

Te puede interesar: Real Madrid usaría a Keylor Navas como moneda de cambio para traer un fichaje bomba



El galés no se ha podido recuperar de esa lesión en primera instancia se perderá el juego de Liga contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.



De no mejorarse Bale se perdería el primer partido del Mundial de Clubes del Real Madrid ya contra Chivas de México o Kashima Antlers de Japón.



El encuentro está programado para el miércoles 19 de diciembre a las 10:30 A.M hora de Honduras.