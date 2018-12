Neymar se sincera: ''Quería ser rico para comprar una fábrica de galletas''

El delantero brasileño Neymar Jr. concedió una entrevista para el youtuber Thiago Nigro en donde confesó cuál era su verdadero sueño de su infancia y cómo fue su duro camino hasta alcanzar el éxito.

Además reconoce el valor que ahora le da al dinero y asegura que su padre Neymar Santos siempre ha sido su verdadero apoyo y pieza clave en sus proyectos.

''Siempre tuvimos dificultades, pero nunca nos faltó nada básico, tipo comida. Recuerdo decirle a mi madre que quería comer una galleta pero que no tenía dinero para comprarla. Ella intentó consolarme. Yo le dije: 'Voy a ser rico y voy a comprar una fábrica de galletas', a veces ella todavía habla de esto y llora'', cuenta Neymar.

''Vivíamos en la casa de mi abuela, entre tías y primos y abuelos, éramos 9 personas en una casa de tres cuartos. Había muchas dificultades, cuando uno iba a dormir, los demás también tenían que ir porque el colchón era del tamaño de la habitación y cuando 'bajaba' era para todos'', revela la estrella del PSG.

Neymar señala que el camino para convertirse en futbolista es muy arriesgado y a veces hasta doloroso.

''El proceso para ser futbolista es muy doloroso y complicado, te tienes que enfrentar a muchas cosas. Tenía un millón de amigos con más talento que yo y no han conseguido llegar''.

''Algunos dicen que no lo consiguieron por falta de oportunidades, pero no creo que sea así. Cada día tienes oportunidades de entrenar y mostrar tu fútbol. Entrenábamos los mismos días, teníamos los mismos horarios y jugábamos los mismos partidos, pero yo tenía una mentalidad diferente, lo quería más que nadie y ellos quizás se acomodaron'', indicó.

Sobre su padre, Neymar comentó que desde que era un niño él siempre ha sido su sostén y su mayor ejemplo a seguir.

''En aquel momento estaba triste porque quizás no podía ir con los amigos a ver una película, pero mi padre siempre me decía que estuviera tranquilo porque después el futuro me compensaría. Le estoy agradecido, él fue jugador y me ayudó a tener la cabeza amueblada''.

Neymar, que gana unos 30 millones de euros por año con el PSG, dice que ''quien no valora un euro no valora un millón. Se tiene que ser inteligente y pensar en las cosas que quieres para tu vida, para tu familia y para tu legado''.

''Saber que mi dinero está bien cuidado me da más tranquilidad a la hora de jugar a fútbol. Hay gente que tiene asesores, pero en mi caso es mi padre quien lo gestiona todo. No he tenido que buscar a nadie de confianza porque ya lo tengo a él, siempre querrá lo mejor para mí y eso es un orgullo'', cerró.