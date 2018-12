Real Madrid sufre dos bajas sensible para el primer partido del Mundial de Clubes

Malas noticias para el Real Madrid. Dos jugadores importantes para el plantel blanco se encuentran con lesión y causan baja para el primer partido del Mundial de Clubes contra el Kashima Antlers.

Te puede interesar: Solari sobre el Mundial de Clubes "Esperamos renovar el título"



Uno de ellos es Marco Asensio que no pudo completar el entrenamiento de este lunes y el otro es Gareth Bale que continua lesionado y no ha logrado mejora tras lesionar en el partido de Champions League contra el CSKA de Moscú.



Otros jugadores que no tendrán participación serán Nacho Fernández y Mariano Díaz que continúan en la enfermería tras lesionarse.



La buena noticia llega desde el estado de Karim Benzema. El francés entrenado al mismo ritmo que sus compañeros pese a que el pasado sábado se retiró con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo.

El beneficiado con estás lesiones es Vinicius Junior que puede iniciar de titular si Santiago Solari así lo dispone.



Real Madrid debuta en el Mundial de Clubes el miércoles contra el Kashima a las 10:30 A.M hora de Honduras.