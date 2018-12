Marcelo: "No soy yo quien decide si vuelve Mourinho al Real Madrid"

El Real Madrid hace su presentación este miércoles en el Mundial de Clubes, donde se medirá en semifinales ante el Kashima Antlers.

Marcelo fue uno de los jugadores que dio declaraciones y la prensa lo sorprendió al preguntarle sobre Mourinho.

El DT portugués fue despedido hoy como entrenador del Manchester United y ya se especula de un posible regreso al Real Madrid.

"Estoy aquí para hablar del Mundial de Clubes. Es una pena porque es un gran entrenador y ahora está sin club. No soy yo quien decide si vuelve pero le agradezco lo que hizo por mí en el Madrid", dijo Marcelo sobre Mou.

Asimismo, Marcelo habló de otro tema polémico y se trata de la situación de Isco, quien no ve luz con Santiago Solari.

"Todos sabemos de la calidad, quizás el que más calidad que tiene. Se le esta dando mucha importancia a algo que no tiene mucho sentido. Algunos juegan más y otros menos. Los jugadores tenemos momentos. No hay que darle más vuelta. Está en el Real Madrid y no hace recuperarle", destacó.

Sobre el Mundial de Clubes, donde son claros favoritos, Macelo asegura que es muy importante ganar el título.

"No pienso en el individual, está por encima el colectivo, la unión. Somos una familia, muy amigos dentro y fuera del campo y se nota. Disputamos una competición muy corta pero que vale mucho".

MÁS DE MARCELO:

Respecto a Zidane: "Ha demostrado un grandísmo trabajo y podría ir a cualquier equipo".

La Champions: "Siempre es difícil porque siempre pasan los mejores. Serán dos partidos complicados".

Situación de los jóvenes: "Cuando llegué al Madrid era muy joven y los que tenían experiencia me ayudaron a mí. Y nosotros con la edad que tenemos intentamos ayudar a los jóvenes. Ellos tienen que estar a gusto, trabajar y hacerlo todo para dejar al Madrid donde tiene que estar que es arriba".