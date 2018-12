La confesión de Messi donde reconoce que en el Barcelona no lo querían

Leo Messi reveló una sorprendente situación que vivió cuando llegó al Barcelona a los 12 años en un reportaje televisivo y alcanzó a reconocer que hubo gente de la institución que no quiso contratarlo.

En el documental "Take the ball, pass the ball", que emitió Movistar+, el astro argentino comentó cómo se fraguó su fichaje cuando apenas era sólo un niño, en el video también apareció María Mingella y Charly Rexach al que "La Pulga" le dio todo el crédito por su llegada al equipo.

"Era todo un tema fichar a un chico tan joven de afuera y tener que trasladarlo a Barcelona. Charly Rexach fue el que en ese momento tomó la decisión", detallaba Messi.

"Tras verme dijo que sí, que había que hacerlo y fue un poco gracias a los técnicos que dijeron que sí, que hubo alguno que también dijo que no, pero fue gracias a ellos, pero sobre todo a Charly, los que me ayudaron para que pudiera estar en el Barcelona", aseguró el múltiple Balón de Oro, goleador y figura del conjunto culé.

"El éxito mio fue haberme puesto pesado en que tenía que firmar. Cuando vas a una junta directiva y te dicen 'pero cuánto tiene ese niño. No nos compliquemos la vida', y yo le dije 'No, a este niño hay que ficharlo. Es muy bueno'", comentó el exdirigente del Barca.

Finalmente el club decidió hacerse cargo del traslado, hospedaje y tratamientos médicos del joven Lionel Messi y cinco años más tarde terminó debutando en la primera división del equipo. Todo lo demás es historia, la cual continúa escribiendo hasta hoy.