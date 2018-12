¡Fernando Quintero y el mensaje tras su posible llegada al Real Madrid!

El colombiano Juan Fernando Quintero está viviendo un verdadero sueño luego de conquistar la Copa Libertadores ante Boca Juniors, terminar tercero en el Mundial de Clubes y con los rumores que ahora los vinculan en el Real Madrid.

En una entrevista para AS, el mediocampista se refirió a su posible futuro en el Madrid. ''No se ha acabado diciembre y veremos qué pasa en el tiempo. Estoy muy contento en River, pero todavía no sé qué va a pasar...'', dijo.

Quintero también describió el golazo que le marco al xeneize en el Santiago Bernabéu. ''No pensé demasiado, simplemente controlé, disparé y salió así. Hemos tenido la oportunidad de ganar un título muy importante, como es la Copa Libertadores, ante un rival como Boca, ha sido lo más lindo, una gran experiencia'', aseguró.

Por otro parte, el cafetero reconoció que ha venido de menos a más tras superar su lesión. ''He tenido algunos problemas en el gemelo, llegué con los días contados al Superclásico, pero físicamente estoy muy bien''.

Por último, 'Juanfer' asegura que River es como una familia. ''Somos una familia, fuera del campo somos iguales. Nos juntamos mucho, estamos muy unidos. En cuanto a lo futbolístico sí, somos fuertes, tenemos jugadores con mucha calidad, de esos que marcan la diferencia''.