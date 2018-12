¡Sale a la luz la relación de Mourinho con otra mujer en Inglaterra!

El entrenador José Mourinho no la pasa nada bien en Inglaterra y tras su destitución en el Manchester United, este lunes el portal inglés The Sun señaló al portugués de infiel.

El citado medio insinua que el técnico mantiene una relación extramatrimonial con Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años, que conoció en 2010 cuando entrenaba al Real Madrid.

La misma fuente añade que la pareja se ha estado viendo a escondidas en Londres, donde ambos tienen casa.

Actualmente la esposa de Mourinho es Matilde Faria, con quien lleva más de 20 años de casado y además de contar con dos hijos.

Además, The Sun revela que no es la primera vez que a Mourinho lo tildan de infiel ya que en 2001 habría mantenido una relación secreta con la dueña de una tienda en Portugal.

''Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad'', explicó la mujer en 2007.