La Juventus desvela cómo cerraron el fichaje de Cristiano Ronaldo

Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, reveló para Sky Sports cómo cerraron el fichaje de Cristiano Ronaldo y afirma que no tuvieron la necesidad de convencerlo ya que se trataba del verdadero deseo del portugués.

Revelan la 'traición' de Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid

''Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por la Juventus. No hubo necesidad de convencerle. Poco después de la final de Champions él ya lo tenía decidido. Dijo 'si está la Juventus, solo quiero ir a la Juventus', y así fue'', aseguró Paratici.

Asimismo, el director de la Juve comenta sobre las conversaciones que mantuvo con Jorge Mendes, representante de CR7, antes de que llegara a Italia.

''Jorge me buscó y me dijo 'no me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por la Juventus'. Y yo le contesté que no le creía, que me parecía complicado que todo funcionara''.

Seguidamente, Patrici dijo que se lo hizo saber al presidente del club, Andrea Agnelli y que a este solo le bastó tres horas para tomar la decisión.

''Cuando salí de su despacho (de Agnelli) creí que podíamos concretar la operación. Agnelli me dijo 'hazme pensar uno o dos días', pero me llamó después de tres horas'', señala Patrici, añadiendo que se reunió sucesivamente con los abogados de Cristiano y la Juventus para firmar el acuerdo.

Cristiano se convirtió en el fichaje más caro de la Serie A luego de que la Juve desembolsara 112 millones de euros al Real Madrid.