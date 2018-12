Adriano Leite: “El Real Madrid me quiso fichar, pero no fui”

Adriano Leite, exjugador del Inter de Milán, confesó este miércoles en una entrevista para Danz que el Real Madrid lo quiso fichar. Además también reveló que tuvo ofertas de la Premier League.

Te puede interesar: ¡De locos! El Leeds de Marcelo Bielsa remonta un partido en 10 segundos en Inglaterra



Cuando me fichó el Inter, el Manchester City me quería, pero Moratti, el presidente del Inter, no me cedió. El Chelsea también me quiso cuando estaba en el Parma, pero elegí el Inter y pocos meses después, el Real Madrid me quiso fichar, pero no fui”, confirmó Adriano en la entrevista.



En cuanto a la vuelta a la canchas el brasileño lo tiene muy claro, "Si se da la oportunidad volveré a jugar, estaré allí."



“Estoy bien ahora, estoy en Brasil, en Río, con mi familia y mis amigos. Vivo una vida normal. No me retiré del fútbol, simplemente opté por tomar un descanso en este momento”, continuó diciendo.



Cabe destacar que en charla Adriano dijo que en el único país en el que seguiría su carrera sería en Brasil porque ya no quiere mantenerse lejos de su familia.