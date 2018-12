Maurizio Sarri sobre Hazard y el Real Madrid: “Tenemos que resolver el problema"   

Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, dejó claro este viernes en rueda de prensa previo al partido de Premier League contra el Crystal Palace que ya se encuentra cansado de la novela entre Eden Hazard y el Real Madrid.

Te puede interesar: Real Madrid no se rinde y sigue acechando a Neymar y Mbappé



“Yo no soy el presidente, no me encargo del mercado, soy el entrenador y quiero hablar de él por lo que hace en el campo, pero tenemos que resolver el problema“, dijo el técnico.



Además Sarri elogió a Hazard como uno de los jugadores más importantes de la historia del Chelsea.

“Es un gran jugador. Uno de los más importantes en la historia del Chelsea. Puede jugar como extremo o en el centro. Estoy realmente contento porque es capaz de marcar y abrir espacios para los compañeros”, continuó.



El Chelsea enfrentará el sábado al Crystal Palace en la jornada 20 de la Premier League. Cabe recordar que este equipo fue uno de los dos que logró vencer al Manchester City de Pep Guardiola está temporada.