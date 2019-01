Le prohíben a Ronaldinho salir de Brasil: "Se burla de la Justicia"

Ronaldinho Gaúcho está en problemas.La Justicia brasileña le prohibio viajar a los Emiratos Árabes, donde iba a sostener un compromiso con la 13ª Conferencia Internacional de Deportes de Dubai.

El juez Newton Fabrício, de la 1ª Câmara Cível del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul determinó la retirada del pasaporte del exdelantero del Barcelona y su hermano por no cumplir con la sentencia interpuesta en 2015 donde los hermanos debían pagar una multa de 2 millones de euros por crimen ambiental.



Lo insólito de todo es que el jugador se encontraba fuera de Brasil cuando el juez dictaminó su decisión el pasado mes de noviembre y Ronalinho volvió hasta mediados de diciembre.



El día de su vuelta su pasaporte fue incautado por la policía en el aeropuerto de Brasil. La decisión de juez pareció no 'importarle' a Ronaldinho que siguió cumpliendo compromisos publicitarios alrededor del planeta y publicando fotos suyas en sus redes sociales en distintos países, algo que le sentó mal a la Justicia brasileña.





"A mí me parece que estamos ante una situación donde el condenado claramente se burla de la Justicia ante la sociedad brasileña y mundial", afirmó el Fiscal Brasilino Pereira dos Santos en comunicado tras negar el habeas corpus que los abogados de Ronaldinho y su hermano pidieron en su intento de reverter el pedido de incautación de los pasaportes.



El caso Ronaldinho sigue dando de que hablar en el país sudamericano ya que en una serie de eventos surrealistas en los últimos meses. Tras varios intentos de que el jugador y su hermano cumplieran con la sentencia y pagaran la multa, la Fiscalía intervino las cuentas del jugador y, tras acudir a los bancos, sólo encontró seis euros (167 lempiras) de saldo.