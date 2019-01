Dominic Solanke deja el Liverpool y ficha por el Bournemouth

El joven delantero inglés del Liverpool Dominic Solanke ha firmado "un contrato de larga duración" con el Bournemouth, anunció este viernes su nuevo club de la Premier League.

El monto del traspaso no fue precisado, aunque la prensa cifra en 21 millones de euros lo que ha pagado el Bournemouth al Liverpool por el goleador de 21 años.



El delantero centro formado en el Chelsea no estaba entrando en los planes de Jürgen Klopp esta temporada, después de 27 encuentros disputados la pasada temporada.



No es el único jugador Red que hará el camino a Bournemouth, ya que el defensa Nathaniel Clyne, de 27 años, ha sido cedido a ese club hasta el final de temporada.