Valverde insiste: "En función de cómo vaya la temporada, ya veremos si sigo"

El defensa del FC Barcelona Samuel Umtiti, con dolores repetidos en la rodilla izquierda, tiene "buenas sensaciones" tras seguir un protocolo de cuidados y el francés podría volver al entrenamiento con el grupo a lo largo de este mes de enero, dijo este sábado su entrenador, Ernesto Valverde.

"Pensamos que en un par de semanas puede volver a entrenar con el equipo, ya veremos", afirmó Valverde al ser preguntado por ese jugador.

El campeón mundial de 2018 tiene problemas en su rodilla desde principios de la temporada y decidió no operarse. En el mes de diciembre siguió un programa de cuidados en Catar.

Umtiti apenas ha disputado ocho partidos desde el inicio de este curso con el Barça y su baja habitual, sumada a la del belga Thomas Vermaelen, ha llevado a los dirigentes del equipo catalán a conseguir la cesión del defensa colombiano del Valencia Jeison Murillo.

El Barcelona, líder de la Liga española, puede asegurar el domingo el título honorífico de 'campeón de invierno', si gana al Getafe en la 18ª jornada, la penúltima de la primera vuelta en España.

El Atlético de Madrid (2º) y el Sevilla (3º), a 3 y 5 puntos respectivamente, se enfrentan entre sí el domingo, el mismo día en el que el Real Madrid (4º), a 7 puntos del Barça, recibe a la Real Sociedad.

"Todavía consideramos al Madrid un candidato al título. Las diferencias a veces parecen grandes, pero no lo son tanto, son apenas dos partidos y medio. Este año la Liga está apretada", analizó Valverde.

Sobre su futuro y una eventual renovación, Valverde dio algunos detalles.

"Tengo contrato con el club y es verdad que el contrato era de dos años más uno y que a final de temporada tenemos que decidir si seguimos o no. Nos emplazamos para más adelante, en función de cómo vaya la temporada, veremos. Todavía no estamos en el ecuador de la temporada. Si la cosa va bien, todos contentos. Hay otra que si no ganas, como nos ha pasado, ponen precio a tu cabeza. Ya veremos cómo va, pero en principio, tengo contrato con el club".