¡Doloroso! Jackson Martínez y su calvario todas las madrugadas mientras duerme

Jackson Martínez delantero del Portimonense de Portugal, narró, en una entrevista exclusiva en Record, el dolor que sufre desde que en 2015 sufriera una grave lesión de tobillo jugando con la Selección Colombia.

Esa lesión hizo que el delantero pasara por el quirófano en 2016 y 2017. "Lo más fácil sería dejarlo. Es una lucha diaria", asegura.



En 2015 el Atlético de Madrid, le abrió las puertas para llegar al competitivo fútbol español, sin embargo, su estadía en el equipo colchonero no fue tan placenter hasta que terminó yéndose a China.

"Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir", relató.

Así quedó el tobillo del colombianoJackson Martínez tras su última operación. Y siguió: "Entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Me gustaría trabajar con normalidad todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me dijeron que eso era imposible. Sigo un programa específico".



Una desafortunada lesión



Inicialmente el dictamen del médico fue esguince, pero la lesión se convirtió en algo más delicado, tanto así, que el jugador se tuvo que someter en dos ocasiones a cirugías.

Desde entonces, su vida no ha sido igual. Con el Atlético, donde triunfó su paisano Falcao, no tuvo suerte y en 2016, cuando llegó una oferte desde China, el colombiano buscó renacer al otro lado del mundo.