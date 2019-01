Rodrigo Mora deja el River Plate y anuncia su retiro del fútbol

El delantero uruguayo Rodrigo Mora, de extensa trayectoria en el argentino River Plate, anunció su retiro del fútbol luego de aceptar que por problemas físicos no podrá sumarse a la pretemporada del campeón de la Copa Libertadores de América.

Mora, de 31 años y con casi siete temporadas en River (tuvo un breve préstamo en Universidad de Chile), había sido operado por una necrosis en la cadera en junio de 2017, y aunque luego volvió a jugar, no recuperó el nivel que lo había llevado a ser titular durante varios campeonatos en el club de la banda roja.



"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar", destacó Mora.



"Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que vienen momentos complicados, pero hoy solo quiero agradecer a todos. A mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre", escribió en su cuenta de Whatsapp.