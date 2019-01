Keylor Navas: "El día que piense que no puedo ser titular me voy a mi casa"

Keylor Navas es el jugador del momento. Su polémica situación en el Real Madrid sigue generando debate y más tras su regreso a la titularidad, luego de la lesión de Courtois que estará al menos 10 días de baja.

El portero costarricense recibió hoy el Trofeo Comunidad Iberoamericana, dentro de los Premios Nacionales del Deporte y habló de su actualidad, donde no se ha dejado de hablar sobre su posible salida del cuadro merengue.

"El día que piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo Keylor Navas.

Desde la llegada de Santiago Solari al banquillo, el guardameta centroamericano ha pasado a ser suplente. Thibaut Courtois es el favorito del DT.

"Al final son decisiones que toman los entrenadores. No estoy jugando lo que quisiera, pero cuando salgo a la cancha creo que estoy rindiendo bien y esto se tiene que valorar", resaltó en declaraciones que publica Efe.

"Creo que hay que esperar, no sabemos lo que va a pasar; eso solo lo sabe el entrenador", añadió sobre la posibilidad de asentarse en el puesto tras la lesión de Courtois.

"Yo estoy al 100 por 100 y a disposición del entrenador y del equipo. Sobre todo dentro del equipo que hay que estar unidos", agrega.

Keylor Navas recién renovó su contrato con el Real Madrid, pero mucho se habla de que saldrá del equipo. El propio jugador ha revelado su futuro.

"Sí, me veo muchos años aquí. En el futuro nadie lo sabe, como la vida, pero trato de vivir el presente y mi presente es el Real Madrid y lo voy a seguir dando todo", expresó.

En relación a las exigencias de la afición blanca, Keylor destaca que quiere que la gente vuelva al Santiago Bernabéu y vuelva a creer en la plantilla.

"Nosotros sabemos que a la afición le gusta que salgamos a los partidos a ganar y jugando bien. Lamentablemente, algunos partidos no nos han salido de esa manera, ojalá la gente vuelva al estadio porque nosotros tenemos todas las ganas de sudar la camiseta, que la sentimos, y queremos salir adelante para levantar títulos al final de la temporada", concluyó.