Solari sobre Isco: "No tengo nada personal contra nadie, somos los que somos"

Real Madrid sufrió para ganar 2-1 al Betis en el partido correspondiente a la jornada 19 en el estadio Benito Villamarín.

El conjunto merengue tuvo que apelar a la heroica para poder derrotar al equipo verde y blanco con un gol de tiro libre de Dani Ceballos.



Santiago Solari, entrenador del conjunto merengue, analizó la victoria. "El valor de los tres puntos, para intentar seguir recortando con los equipos que están por encima nuestro. Y también valorando el trabajo de los más jóvenes. Cristo, Reguilón, Valverde, Brahim, también Vinicius".



La lesión de Benzema: "Una fractura sí. Por suerte es en una mano y esperamos tenerle pronto. Habrá que ver qué dicen los médicos", dijo Solari.





El golazo de Ceballos en los últimos minutos fue importante: "Lleva estos colores en el corazón y siempre es emocional volver a los sitios donde uno estuvo. A mí también me tocó. Tocó la ley del ex, el ex siempre hace daño. Esta vez nos benefició a nosotros".



En cuanto a la situación de Isco y la suplencia: "Somos los que somos. Hemos hecho un partido muy serio. Todos somos el equipo, lo forman los que juegan y los que no juegan", cerró solari.





Ahora el Real Madrid se prepara para enfrentar al Leganés por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.