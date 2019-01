Hazard elige al mejor de la historia: "No hay dos mejores jugadores de siempre"

Eden Hazard, jugador del Chelsea de Inglaterra, brindó una entrevista al diario flamenco Het Laatste Nieuws que recoge Record y eligió al mejor futbolista de la historia.

Cuando te preguntar por el mejor de todos los tiempos a muchos se le viene a la cabeza jugadores como Pelé o Diego Maradona, pero este no es el caso de Hazard, que tampoco se acordó de Cristiano Ronaldo.

"No hay dos mejores jugadores de siempre. Solo hay uno y es Leo Messi. Los dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018, pero me alegro de jugar contra ellos y contra Messi. Por desgracia, no resultó como esperábamos", dijo Hazard.

El crack "blue" dijo que hasta sus pequeños quedaron encantados con argentino del FC Barcelona.

"Mis tres hijos vieron el partido de Stamford Bridge y todos ellos idolatran a Messi, principalmente el mayor. Tenían ganas de ver a Messi en ese partido porque lo considera un jugador especial", admitió.

El 2018 fue un año que permitió a Hazard codearse con muchas estrellas gracias a su presencia en el Mundial. En Rusia protagonizó una de los gestos del torneo al fundirse en un abrazo con Neymar después de que Bélgica eliminara a Brasil en los cuartos de final.

"Fue algo que surgió naturalmente. Me puse en su lugar. La presión que tenía era enorme. Toda la gente esperaba que él fuese el mejor jugador del Mundial. Messi ya estaba fuera y Cristiano Ronaldo también. Tenía que ser Neymar. Y en un momento difícil como aquel quería hacer que se sintiese respetado y animarle", afirmó.