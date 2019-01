Graban a futbolista irlandés Gavin Whyte masturbándose en la calle

Gavin Whyte, un joven futbolista de 22 años de Irlanda del Norte, se ha metido en graves problemas luego de ser captado en un video donde aparece aparentemente masturbándose junto a un amigo, ambos cantan muy animados y estaban bajo los efectos del alcohol.

Whyte juega actualmente para el Oxford United de la segunda división de Inglaterra y además es seleccionado de su país. El video fue grabado en Irlanda y desde el pasado sábado se volvieron virales en redes sociales.

Esta acción ha provocado la reacción tanto de su club, como la de Karl Robinson, su entrenador y el seleccionador Michael O'Neill.

Inicialmente el Oxford United ha publicado todas estas reacciones en su página web y se ha referido a este acto de su jugador como "claramente inaceptable" indicando también que se va a reunir tanto con él como con la Federación de Fútbol de Irlanda para "asegurarnos de que esté al tanto de sus responsabilidades".

"Está totalmente fuera de su personalidad. Gavin es un joven tranquilo y respetuoso que está totalmente devastado por esto: rara vez he escuchado a alguien tan arrepentido por algo que lamenta y sabe que no debería haber hecho. Evidentemente había bebido demasiado, y nos ocuparemos de eso también, pero seas o no un futbolista ese tipo de comportamiento es incorrecto a todos los niveles", dijo Karl Robinson su entrenador.