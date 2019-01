Carlos Queiroz se perfila como nuevo técnico de la Selección Colombia

La Federación de Fútbol de Colombia ya tiene definido quién sería su técnico de cara al proceso eliminatoria de Qatar 2022 luego de la no renovación del argentino Nestor Pékerman.

El portugués Carlos Queiroz es la opción número uno para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Colombia.

Queiroz, quien actualmente dirige a Irán, tiene el visto bueno del Comité Ejecutivo de la FCF para tomar las riendas del cuadro tricolor en este proceso que tiene como gran objetivo el Mundial de Catar 2022, confirmó el directivo Álvaro González a Radio Caracol.



“Lo de Queiroz está cerca, nos hemos reunido en varias ocasiones con él y me ha generado muy buena impresión, a pesar de que soy un defensor de que tenemos técnicos nacionales con capacidad para asumir el reto, pero descartados Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, pensamos que el portugués era la mejor opción”, afirmó.



También reveló que hasta el momento no hay nada acordado aún con el entrenador. Además de las reuniones que hubo, no se ha hablado de un monto económico.

Para rematar, Álvaro Gonzalez dijo: “Antes del viernes se debe conocer la decisión del entrenador”.

Carlos Queiroz, de 65 años, es recordado por haber dirigido al Real Madrid, además de haber estado con el Manchester United y la Selección de Portugal.