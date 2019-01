¡Gullit Peña revela que tiene ofertas de Polonia y Turquía!

Después de sentar cabeza y aceptar que tenía problemas con el alcohol, el jugador mexicano Carlos 'Gullit' Peña habla sobre su actualidad en el fútbol.

Leer más: Gullit Peña cuando ingresó a un centro de rehabilitación

El futbolista de 28 años quiere dejar en el pasado sus problemas con el alcohol y tiene claro que desea seguir jugando y está dispuesto a probar suerte en Polonia, Turquía o el Ascenso de México.



"Quiero seguir jugando futbol, ya sea en Rangers (dueño de su ficha), en Turquía o en Polonia. Si salen otras opciones aquí en México, estaría encantado. Seguimos en pláticas, pero esas son las que están más fuertes ahorita", reveló en entrevista con Multimedios.



El exjugador del Cruz Azul y Necaxa, a quien le queda año y medio de contrato con Rangers de Escocia, no descarta ninguna opción.



"Hay (ofertas de) Dorados, Correcaminos, podemos checar, yo no tengo ningún problema. Yo quiero jugar futbol, quiero lo mejor para mí y para la gente que me rodea", cerró diciendo sobre el tema.