¡El contundente mensaje de Solari tras levantón del Real Madrid!

Un Santiago Solari bastante relajado dialogó con la prensa después del gane ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu en un partido bastante trabajado.

El argentino habló sobre participaciones de jugadores como Modric e Isco y también sobre sus tres meses de trabajo como técnico del Real Madrid.

LO QUE DIJO:



Confianza en su trabajo: "Es difícil destacar a uno por encima de los demás, se han esforzado, hemos presionado arriba, hemos concedido muy poco...".



Más que tres puntos: "Siempre son más que tres puntos cuando es un rival directo, la celebración era porque fue un gol muy bonito de Casemiro, que no se veía bien si entraba o no entraba. Lo buscamos desde el inicio y no cejamos en nuestro empeño".





Sobre Modric: "Estuvo sobresaliente, salió con una brecha muy grande, lo cosieron, es un luchador. Se le abrió la ceja, estuvo en la camilla quince minutos y salió e hizo una estupenda segunda parte para marcar un gol en el último minuto. Eso te habla de su espíritu y el del equipo, que lo ha dado todo".



Sobre Isco: "Estoy muy contento por Isco y por todos los jugadores. Merecimos ganar y para eso tienen que estar bien todos, los que salen de inicio y los que entran".



Las lesiones: "El fútbol es de los futbolistas y es mérito suyo. Luego cada partido tiene sus circunstancias y hay distintas competiciones. Tenemos muchos jugadores lesionados aún. Pero ha habido espacio para demostrar a los jugadores jóvenes y para que los veteranos sigan mostrando su solvencia y su consistencia".



Elogios de Machín: "Uno siempre intenta darle continuidad a las cosas buenas, intentaremos hacer un próximo partido tan completo como este, ganamos en un campo difícil. Agradecemos las palabras de Machín, intentaremos seguir. Hemos enfrentado a un equipo que viene haciendo una gran campaña".



Luchar la Liga: "Vamos a luchar las tres competiciones hasta el final siempre, para el Madrid no hay nada imposible".



Tres meses en el cargo: "Siempre disfruto y sigo disfrutando de la competición, los que hacemos esto lo hacemos porque nos gusta el día a día".