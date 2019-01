¡Revelado! Los cinco motivos del castigo a Marcelo en el Real Madrid

Primero no se paraba de hablar de Isco y ahora la polémica es con Marcelo. Santiago Solari ha sorprendido con sus decisiones en el Real Madrid.

Para el partido ante el Sevilla dejó al lateral brasileño en el banquillo y se la jugó con Sergio Reguilón.

El portal "El Confidencial" ha revelado los verdaderos motivos de la suplencia de Marcelo, que termina siendo como un castigo.

Poco a poco y con más voluntad de Solari, la relación con Isco se va normalizando. En el caso de Marcelo hay un dato que no deja pasar el preparador físico, Antonio Pintus. Hasta que Marcelo no esté en su peso ideal no va a jugar con Solari y el brasileño lleva dos partidos seguidos (Betis y Sevilla) sin disputar ni un solo minuto.

Acá los cinco motivos que tiene a Marcelo en la banca:

1. BAJA FORMA Y SOBREPESO

Marcelo regresó de las vacaciones navideñas con algunos kilos de más (según Onda Cero tiene hasta 7 kilos de sobrepeso). El dato es alarmante y es el primero de los motivos por los que Solari no se fía del brasileño. Buscarán recuperar su forma, pues es un jugador indiscutiblemente titular.

2. DESOBEDIENCIA TÁCTICA

Son cuatro los partidos de Marcelo que no han gustado a Solari, según destaca el Confidencial. Le dio un toque en la semifinal del Mundial de Clubes contra el Kashima por no cerrar en defensa. No le gustó su falta de concentración en el primer encuentro del año, el aplazado contra el Villarreal. Estuvo despistado, sin velocidad de reacción y poco contundente. Le señaló en la derrota contra la Real Sociedad en el Bernabéu cuando le quitó en la segunda parte para meter a Reguilón. Marcelo deberá mejorar y mucho en ese aspecto paa jugar con el DT argentino.

3. LA FRESCURA DE REGUILÓN

Sergio Reguilón, con apenas 22 años (ocho menos que Marcelo) se ha ganado el respeto de todos con su trabajo. Lopetegui fue quien pidió que formara parte del primer equipo del Real Madrid y vaya que está respondiendo.

4. LAS LESIONES

Marcelo ha tenido dos momentos en los que las lesiones musculares le han frenado e impedido coger el ritmo. Solari entiende que no puede jugar con riesgo de sufrir más percances y está obligado a ponerle fino, ágil y elástico. Se ha visto afectado por las lesiones que sufrió ante el Sevilla y también ante el Barcelona.

5. AUTORIDAD DE SOLARI

Jugadores como Isco, Casemiro y el propio Marcelo han visto como su DT es quien manda realmente. Ha metido a jóvenes sin dudarlo, pues para Solari el que debe jugar es quien mejor está.