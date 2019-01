"Si cayeron al agua, no hay posibilidades de encontrarlos con vida"

John Fitzgerald, director de operaciones del Channel Airline Airsearch, y quien es el encargado de comandar las búsquedas aéreas cuando ocurren accidentes en la zona del Canal de la Mancha ha declarado.

Y es que en las últimas horas se ha sabido de la desaparición de Emiliano Sala, jugador del Nantes de Francia que fue fichado por el Cardiff City de la Premier League.

"Si realmente están en el agua, no hay chances de encontrarlos con vida. Diría que no hay posibilidades de encontrarlos con vida. El otro día fui a nadar (al Canal de la Mancha) y resistí tres minutos. Hace mucho frío en estas aguas; una persona como mucho podría aguantar una hora. No creo que hayan aterrizado en tierra porque el tráfico aéreo habría sido informado", explicó Fitzgerald en dialogo con So Foot.

Y agregó: "Estaba especialmente frío. En la primera parte de la investigación de anoche, la visibilidad era buena, pero tuvimos que lidiar con la lluvia helada que cayó alrededor de las 23.30; a medida que la investigación avanzaba, el techo de nubes bajó y tuvimos que detener la investigación".

Para finalizar, John Fitzgerald dice que: "Si se rompió en vuelo, lo que no se puede descartar, por una razón u otra, entonces encontraremos escombros en la superficie. Pero un avión de este tamaño que choca contra el agua se hunde en dos o tres minutos".