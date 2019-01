¿Habrá más fichajes en el Barcelona? Valverde responde a la pregunta

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, apuntó este martes a que "no habrá más entradas" en el equipo azulgrana en este mercado de enero tras la contratación de Kevin-Prince Boateng, aunque no descartó eventuales salidas.

Leer más: Boateng se sincera y dice que no llega para ser titular



"Yo creo que no habrá ninguna entrada, aunque lo digo con la boca pequeña", aseguró Valverde en la rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey, al ser preguntado por eventuales llegadas si se va algún jugador más, tras la salida de Munir El-Haddadi al Sevilla.



"Es verdad que la posibilidad de que salga Denis (Suárez) está ahí, con el tema de Boateng y Munir es que Boateng viene porque sale Munir", aseguró Valverde, que insistió en que "no sé si (Denis) acabará la temporada en el Barça".



El delantero gallego del Barça podría acabar saliendo hacia el Arsenal que entrena Unai Emery, según la prensa española.





El diario deportivo AS, afirmó este martes, citando fuentes del club azulgrana, que "todo indica que eso es lo que sucederá, pero debemos cerrar todo bien con el Arsenal".



Respecto a la llegada de Boateng, que viene a suplir la salida de Munir como delantero puro como recambio para Luis Suárez, Valverde consideró que "se ajusta a lo que buscamos, está en activo y podría jugar ya".



"Es un jugador que conoce el oficio, ahora está jugando a buen nivel, sabe el rol que viene a desempeñar, conoce la Liga española", añadió Valverde.