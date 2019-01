¿Insensible? Critican foto de Cristiano Ronaldo en medio del drama por Emiliano Sala

El mundo del fútbol está muy triste desde el pasado lunes por el jugador argentino, Emiliano Sala, pues su avión desapareció mientras volaba entre la ciudad francesa de Nantes y la galesa de Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo.

En esta ocasión, Cristiano Ronaldo entra en escena y todo por una foto que publicó desde su jet privado.

El astro portugués fue condenado ayer en Madrid a dos años de cárcel, que no tendrá que cumplir, y a una pesada multa por cometer fraude fiscal mientras jugaba con el Real Madrid.

En su viaje de regreso a Italia, CR7 compartió una selfie desde su avión, en medio del drama que se vive por Emiliano Sala. Las críticas no se hicieron esperar.

Los cibernautas consideran que la imagen que Cristiano Ronaldo subió en su cuenta personal es inoportuna por el contexto actual. Muchos recordaron que en las últimas horas el avión que llevaba al jugador Emiliano Sala desapareció cuando sobrevolaba por el Canal de la Mancha.

De hecho, en algunos de los comentarios se puede leer que piden a CR7 que debería ser solidario con el colega argentino. Otros, no dudan en insultar a goleador histórico del Real Madrid.

Incluso, Gary Lineker, ex internacional inglés, se unió a la avalancha de comentarios contra Cristiano Ronaldo. "No es el día para esta foto. Realmente, no lo es", escribió en Twitter, citando la publicación del luso.