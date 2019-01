La misteriosa afirmación que realizó ex novia de Emiliano Sala involucrando a "mafia del fútbol"

La modelo y ex novia de Emiliano Sala ha afirmado que la "mafia del fútbol" está detrás de la desaparición en el Canal de la Mancha del avión en que viajaba su ex novio y el piloto que perdieron contacto desde el lunes por la noche.

Berenice Schkair, de 27 años, dijo que su "corazón está roto" y se encuentra "destruida" después de escuchar que el avión en el que se encontraba su ex pareja desapareció en su camino hacia Cardiff.

Berenice dijo que siente "dolor, miedo e ira" y espera desesperadamente las buenas noticias, y agrega: "Te estamos esperando".

En una emotiva publicación en sus redes sociales, escribió: "Quiero despertar y todo esto para ser una mentira. Por favor investiguen porque no puedo creer este accidente. No suspendan la búsqueda por el mal tiempo cuando acaba de encontrar objetos flotando. Necesito leer que has aparecido", exclamó.

Al publicar su mensaje anoche, agregó: "No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, pierden tiempo y no están investigando".

"Me siento impotente, estoy en una pesadilla. No puedo dejar de pensar en ti, Emi". Ella continuó: "Lo que más lamento es no haberte dicho que me hiciste sentir como no lo he sentido en mucho tiempo y te amo".







“¿Por qué le sucede esta desgracia a un hombre tan fascinante, lleno de proyectos, trabajador, una buena persona dedicada a su trabajo. Emi, mi corazón está roto. Todavía no lo entiendo. Estoy destruida, siento dolor, miedo, ira e impotencia por no poder hacer nada".

"Sé que eres fuerte. Te estamos esperando."

En otra publicación, Schkair escribió: "Investiguen a la mafia del fútbol porque no creo que esto haya sido un accidente".

Cuando un medio de comunicación argentino, Infobae, le pidió un comentario, ella dijo: "Lo único que quiero es que él se presente. Por respeto a la familia prefiero esperar, voy a decir lo que necesito decir en unos días".

FAMILIARES DE EMILIANO SALA

Familiares y amigos del futbolista argentino Emiliano Sala clamaron este miércoles que no se interrumpan las tareas de búsqueda de la avioneta que lo trasladaba de Francia a Gales, cuyo rastro se perdió el lunes cuando atravesaba el canal de la Mancha.

"Solo queremos que se busque con todas las herramientas hasta las últimas consecuencias", declaró Martín Molteni, amigo del jugador, en una rueda de prensa en nombre de la familia Sala, rodeado por Horacio y Darío Sala, padre y hermano del futbolista de 28 años.

En Progreso, la ciudad de 3.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, 600 km al norte de Buenos Aires, donde habita la familia del jugador y donde vivió Sala hasta que partió a probar suerte a Francia a los 16 años, aún hay esperanzas de encontrarlo vivo.

"Qué se haga todo lo posible, que Emiliano aparezca, que se instrumente todo lo necesario", insistió y repitió como una letanía. "Nuestros esfuerzos están en encontrar el avión, todos nuestros objetivos son estar pendientes de cómo agilizar la búsqueda. Es esencial que la búsqueda continúe: queremos que quede bien claro cuál es la intención de la familia".

Sala, que había firmado el sábado con el Cardiff un traspaso desde el Nantes por una suma según la prensa de 17 millones de euros (19,3 millones de dólares), volaba junto a un piloto en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu que desapareció el lunes sobre el canal de la Mancha.

Romina, la hermana del jugador, junto a su pareja y una amiga arribaron este miércoles a Europa, para dirigirse a la zona donde se concentra el operativo de búsqueda, anunció Molteni.

El amigo de la infancia deploró la difusión de un audio atribuido a Emiliano Sala, enviado desde la avioneta y dirigido a un grupo de amigos en el que el jugador expresaba su temor de caer.

"Era un mensaje privado que no tenía que pasar de un grupo, lamentamos su difusión", dijo.